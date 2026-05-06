Легендарные Myst и Riven возвращаются: ремейки выходят на PS5 и Xbox

Технические особенности для PlayStation 5

Владельцы консолей от Sony получат наиболее универсальную версию игр. Myst и Riven можно будет проходить как в обычном режиме на плазме, так и в полноценном VR с помощью шлема PlayStation VR2.

Что получат геймеры:

Графические режимы: разработчики добавили режим производительности (Performance Mode), поднимающий частоту кадров с 30 до 60 FPS.

Визуальные эффекты: поддержка отображений с трассировкой лучей (Ray Tracing).

PS5 Pro Enhanced: на более мощной версии консоли геймеры увидят увеличенную дальность прорисовки, улучшенную растительность, детализированные текстуры и более сложное затенение.

Возможности для Xbox и ПК

Версии для экосистемы Microsoft также получили значительные обновления. Riven будет поддерживать функцию Xbox Play Anywhere, что позволяет купить игру один раз и играть как на консоли, так и на ПК.

Преимущества:

Качество изображения: поддержка разрешения 4K и расширенного динамического диапазона (HDR) на совместимых дисплеях.

Производительность: идентичный PS5 выбор между качеством графики и стабильными 60 кадрами в секунду.

Процесс обновления серии начался еще в 2020 году с выпуска Myst для гарнитур Meta Quest. Впоследствии игра появилась на ПК, Mac и iOS. Работа над Riven завершилась лишь в 2024 году, и теперь оба проекта готовы к выходу на больших экранах.

Цена

Стоимость каждого ремейка составит 35 долларов. При этом Myst уже доступен для приобретения в магазине Xbox, тогда как Riven и версии для PlayStation появятся в продаже в день официального релиза.