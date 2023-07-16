Командир "Азова" "Редіс" оголосив про повернення на службу

Командир бригади "Азов" підполковник Денис "Редіс" Прокопенко вперше після звільнення з російського полону та повернення з Туреччини зустрівся з особовим складом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram-канал бригади НГУ "Азов".

Під час зустрічі з бійцями "Азова" він заявив, що не має інших інтересів, крім військової справи.

"Моє серце, моя душа, моє тіло належать Азову", - сказав Прокопенко.

"Редіс" також заявив, що для нього "ця війна не закінчиться, доки ми не повернемо з полону нашого останнього бійця та не відновимо кордони України на стан 1991 року".

"Особовий склад "Азову", який чекав на повернення командира з полону більше року, радий вітати його в строю та готовий до виконання будь-яких поставлених завдань", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що наразі Прокопенко проходить реабілітацію. Однак вже найближчим часом розпочне виконання службових обов'язків.

Фото: Денис "Редіс" Прокопенко зустрівся з особовим складом "Азову" (t.me/azov_media)

Нагадаємо, з 11 липня 2014 року Прокопенко брав участь в АТО/ООС на Донбасі у складі "Азову". Потім він став командиром взводу, роти, а згодом батальйону. У липні 2017 року був призначений командиром Окремого загону спеціального призначення "Азов". Прокопенко став наймолодшим командиром в історії ЗСУ та Національної гвардії.

Під час боїв за Маріуполь у 2022-2023 роках був одним з командирів оборони міста та металургійного заводу "Азовсталь". У травні після наказу виходити з оточеного заводу потрапив в російський полон, звідки був звільнений у вересні 2022 року за посередництва Туреччини.

Повернення командирів "Азовсталі" в Україну

8 липня із Туреччини до України повернулися командир "Азова" Денис Прокопенко "Редіс", його заступник Святослав Паламар "Калина", в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський "Волина", старший офіцер "Азова" Олег Хоменко та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.

Повернення українських командирів із Туреччини викликало істерику в Кремлі. Представник російського диктатора Дмитро Пєсков звинуватив Туреччину у порушенні домовленостей, які передбачали, що командири оборони "Азовсталі" будуть на турецькій території до завершення війни в Україні.

Варто зауважити, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що рішення Туреччини передати Україні командирів "Азовсталі" не вплинуло на відносини Анкари з Росією. Зрештою вони "вийшли на позитив".

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