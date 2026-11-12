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"Легенда замінює легенду": Трамп розповів, хто може замінити Хуанга у Nvidia

18:45 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
"Легенда замінює легенду": Трамп розповів, хто може замінити Хуанга у Nvidia Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Місце звільненого генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга може зайняти виконавчий голова ради директорів корпорації Apple Тім Кук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа.

"Тепер, коли генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг - який виконав фантастичну роботу - пішов у відставку, є лише одна людина, здатна зайняти його місце, - Тім Кук з Apple", - зазначив він.

Трамп додав, що "легенда замінює легенду".

Тім Кук - американський бізнесмен, колишній генеральний директор компанії Apple. До Apple працював у IBM, Intelligent Electronics та Compaq.

Приєднався до Apple у 1998 році, а в серпні 2011 року змінив Стіва Джобса на посаді генерального директора. 1 вересня 2026 року залишив цю посаду та став виконавчим головою ради директорів Apple.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні Nvidia офіційно повідомила про відставку Дженсена Хуанга з посад президента, генерального директора та члена ради директорів компанії.

Виконувачем обов'язків керівника призначили фінансову директорку Кольєтт Кресс.

Зазначимо, раніше Дженсен Хуанг зізнався у зраді дружині з жінкою, яку спецслужби США підозрюють у зв'язках із китайською розвідкою.

Йдеться про Еліс Хуангі - громадянку Китаю та колишню керівницю сінгапурської технологічної компанії Megaspeed International. За даними американських спецслужб, вона могла збирати інформацію про главу Nvidia для Пекіна.

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