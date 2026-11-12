"Легенда заменяет легенду": Трамп рассказал, кто может заменить Хуанга в Nvidia

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

"Теперь, когда генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг - который выполнил фантастическую работу - ушел в отставку, есть только один человек, способный занять его место, - Тим Кук из Apple", - отметил он.

Трамп добавил, что "легенда заменяет легенду".

Тим Кук - американский бизнесмен, бывший генеральный директор компании Apple. До Apple работал в IBM, Intelligent Electronics и Compaq.

Присоединился к Apple в 1998 году, а в августе 2011 года сменил Стива Джобса на должности генерального директора. 1 сентября 2026 года покинул этот пост и стал исполнительным главой совета директоров Apple.

Что предшествовало

Напомним, сегодня Nvidia официально сообщила об отставке Дженсена Хуанга с должностей президента, генерального директора и члена совета директоров компании.

Исполняющим обязанности руководителя был назначен финансовый директор Колетт Кресс.