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"Легенда заменяет легенду": Трамп рассказал, кто может заменить Хуанга в Nvidia

18:45 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
"Легенда заменяет легенду": Трамп рассказал, кто может заменить Хуанга в Nvidia Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Место уволенного генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга может занять исполнительный глава совета директоров корпорации Apple Тим Кук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

"Теперь, когда генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг - который выполнил фантастическую работу - ушел в отставку, есть только один человек, способный занять его место, - Тим Кук из Apple", - отметил он.

Трамп добавил, что "легенда заменяет легенду".

Тим Кук - американский бизнесмен, бывший генеральный директор компании Apple. До Apple работал в IBM, Intelligent Electronics и Compaq.

Присоединился к Apple в 1998 году, а в августе 2011 года сменил Стива Джобса на должности генерального директора. 1 сентября 2026 года покинул этот пост и стал исполнительным главой совета директоров Apple.

Что предшествовало

Напомним, сегодня Nvidia официально сообщила об отставке Дженсена Хуанга с должностей президента, генерального директора и члена совета директоров компании.

Исполняющим обязанности руководителя был назначен финансовый директор Колетт Кресс.

Напомним, ранее Дженсен Хуанг признался в измене жене с женщиной, которую спецслужбы США подозревают в связях с китайской разведкой.

Речь идет об Элис Хуанги - гражданке Китая и бывшей руководительнице сингапурской технологической компании Megaspeed International. По данным американских спецслужб, она могла собирать информацию о главе Nvidia для Пекина.

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