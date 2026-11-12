Дженсен Хуанг залишає NVIDIA: компанію вперше очолить фінансова директорка

Компанія NVIDIA офіційно оголосила про відставку Дженсена Хуанга з посад президента, генерального директора та члена ради директорів. Тимчасовою керівницею компанії призначено фінансову директорку Кольетт Кресс, тоді як Гарві Джонс став першим в історії головою ради директорів.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на офіційний пресреліз NVIDIA .

Нове тимчасове керівництво та рада директорів

На посаду тимчасового генерального директора призначено Колетт Кресс, яка обіймала посаду виконавчої віцепрезидентки та головної фінансової директорки (CFO) з 2013 року.

Вона продовжить виконувати фінансові обов'язки паралельно з управлінням компанією, доки рада директорів не знайде постійного наступника серед внутрішніх або зовнішніх кандидатів.

Рада директорів також призначила Гарві Джонса першим в історії головою ради директорів. Джонс має понад 30 років досвіду як підприємець і технологічний інвестор, зокрема він очолював компанію Synopsys.

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"Бізес і надалі буде стабільним"

Гарві Джонс зазначив, що компанія має "повну довіру до Колетт Кресс та досвідченої команди управлінців". За його словами, операційна діяльність, зобов'язання перед клієнтами та технологічна дорожня карта "продовжуватимуться без жодних перерв".

Своєю чергою Колетт Кресс наголосила на важливості збереження спадщини, яку Хуанг створював протягом останніх 33 років, і намірі "продовжувати розвивати лідерські позиції компанії у сфері ШІ й прискорених обчислень".

На тлі кадрових змін NVIDIA підтвердила, що найближчого вівторка, 17 листопада, компанія традиційно звітуватиме про свої фінансові результати за третій квартал 2027 фінансового року.