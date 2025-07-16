Легенда українського мистецтва. На 95-му році життя помер художник Володимир Микита

На 95-му році життя в Ужгороді помер Володимир Микита - видатний український художник, один із засновників і символів закарпатської школи живопису. Його називали патріархом мистецтва краю, а полотна - живим втіленням духу, традицій і краси Закарпаття.

Про це пише РБК-Україна із посилання на повідомлення голови Закарпатської ОДА Мирослава Білецького у Facebook .

Митець відійшов у засвіти

"Сьогодні на 95 році життя відійшов у вічність іменитий художник наш земляк, Володимир Микита. Це - людина-епоха, патріарх закарпатської школи живопису, академік Національної Академії мистецтв України, народний художник України, лауреат Шевченківської премії", - написав Білецький.

За його словами, полотна Володимира Микити стали впізнаваним символом Закарпаття. Він передавав у картинах самобутність краю, красу його людей, глибину традицій та непереможний дух української ідентичності.

"Володимир Васильович залишив по собі неоціненну спадщину, яка житиме вічно у його роботах, у пам'яті учнів та у серцях усіх, хто захоплювався його мистецтвом", - додав Білецький.

Володимир Микита (фото: Facebook/Ужгород 24)

Життєвий шлях художника

Володимир Микита - один із найяскравіших представників закарпатської школи живопису. Його роботи пронизані глибоким національним змістом і з особливою теплотою передають побут та атмосферу закарпатського села.

Він народився 1 лютого 1931 року в селі Ракошино на Закарпатті. Освіту здобував в Ужгородському училищі прикладного мистецтва, де його наставниками були класики українського живопису - Адальберт Ерделі, Йосип Бокшай та Федір Манайло. Попри те, що у 1950 році не був зарахований до Львівського інституту через політичні мотиви, він не полишив творчості.

Після служби в армії художник понад 50 років працював у Закарпатських художньо-виробничих майстернях. Із 1962 року - член Спілки художників України, у 1996-1999 роках очолював Закарпатську організацію Спілки. Також викладав у Закарпатському художньому інституті імені Ерделі.

Його внесок у мистецтво відзначено численними нагородами, серед яких - звання народного художника України (1991), членство в Академії мистецтв, Шевченківська премія (2005), ордени Ярослава Мудрого IV і V ступенів, а також Золота та Велика золота медалі Національної академії мистецтв України.

Володимир Микита мав звання народного художника України (фото: Facebook/Ужгород 24)

Роботи митця

Серед найвідоміших робіт митця - "Учитель-пенсіонер", "Моя мамка", "Портрет Ф. Манайла", "Запізніла весна". Його картини експонувалися в Україні та за кордоном - у Франції, Італії, Японії, Канаді, Німеччині й інших країнах, а також зберігаються в музеях та приватних колекціях по всьому світу.

Володимир Микита працював у жанрах портрету, пейзажу, натюрморту й побутової композиції. Його мистецтво вирізняється глибокою філософією, майстерною композицією та впізнаваною живописною манерою.

Роботи Володимира Микити (фото: Вікіпедія)

Навіть у 94 роки Володимир Микита продовжував малювати. В одному з останніх інтерв'ю Укрінформу він заявив:

"Найперше має бути ідея, задум. Тоді починається процес. У будь-якому разі, це - не випадковість. Раніше у мене був певний режим, якого я роками дотримувався. Має бути ціль життя, при якій формується програма, всі твої життєві процеси. Моя ціль завжди - творчість. Але тепер режиму, за якого є можливість щоденно працювати, важко дотримуватися через немічність тіла", - розповів тоді художник.

Також тоді митець зізнався, що останнім часом здебільшого "малював" уві сні. У снах йому приходили сюжети картин і навіть фарби, потім він втілював ці ідеї у реальність.

Володимир Микита помер на 95-му році життя (фото: facebook com zacarpathians)