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Легенда української музики. Помер видатний композитор і народний артист Ігор Поклад

Середа 09 липня 2025 10:34
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Легенда української музики. Помер видатний композитор і народний артист Ігор Поклад Про смерть видатного українця Ігоря Поклада стало відомо зранку 9 липня (кадр із відео: youtube.com/@TVIYDEN)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 9 липня, стало відомо про смерть українського композитора, автора пісень і лауреата державних нагород Ігоря Поклада.

Докладніше про трагічну подію та здобутки видатного українця, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Повідомлення про смерть Поклада

О 4:24 середи, 9 липня, про смерть Ігоря Поклада повідомила його дружина Світлана.

"От і все... Любила, люблю і любитиму завжди... Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка… За його безсмертну душу", - написала жінка у своєму Facebook.

Легенда української музики. Помер видатний композитор і народний артист Ігор ПокладПублікація Світлани Поклад (скриншот: facebook.com/svitlana.poklad.2025)

Жодних інших подробиць про трагічну подію наразі немає. Водночас дружина видатного композитора опублікувала його фото.

Легенда української музики. Помер видатний композитор і народний артист Ігор ПокладІгор Поклад (фото: facebook.com/svitlana.poklad.2025)

"Ігор Дмитрович Поклад. Геній з великим серцем. Герой України. Скромний і мудрий, виважений і уважний… Як так? Я думала, що після всього того, що Ви пережили в 2022 році - Ви обов'язково дочекаєтесь нашої перемоги", - написала у своєму Facebook народна артистка України Інеса Братущик.

Вона висловила свої співчуття близьким музиканта й особливо - його дружині.

"Сльози й ком у горлі… з Вами пішла ціла епоха. Вічна і світла памʼять неперевершеному музиканту, композитору-мелодисту! Ви, у Ваших творах навічно будете жити і звучати, нащадки будуть переспівувати Ваші геніальні пісні", - додала співачка.

Легенда української музики. Помер видатний композитор і народний артист Ігор ПокладПублікація Братущик (скриншот: facebook.com/inesa.bratushchyk)

Дещо згодом про смерть Ігоря Поклада написав у своєму Facebook автор цифрового контенту й громадський діяч Ігор Зінкевич.

"У віці 84 років помер композитор, Герой України та лауреати Шевченківської премії Ігор Поклад", - йдеться у публікації.

Уточнюється, що серед написаних ним відомих пісень: "Два крила", "Чарівна скрипка", "Дикі гуси", "Тиха вода" та інші.

Легенда української музики. Помер видатний композитор і народний артист Ігор ПокладПост Зінкевича (скриншот: facebook.com/igor.zinkevych)

Життя й здобутки видатного українця

Ігор Дмитрович Поклад народився 10 грудня 1941 року в місті Фрунзе (нині Бішкек, Киргизстан) у родині кадрового військового під час евакуації. Після закінчення Другої світової війни родина майбутнього музиканта повернулась в Україну.

У 1957 році Поклад закінчив середню школу в місті Тернопіль і семирічну музичну школу по класу фортепіано.

Того ж року почав навчання в Київському інституті музики імені Р. М. Глієра на історико-теоретичному відділенні. По закінченню третього курсу перевівся на композиторський факультет Київської державної консерваторії (клас професора А. Я. Штогаренка), яку закінчив у 1967 році.

Навчаючись в училищі й працюючи там концертмейстером, Поклад вже зробив перші серйозні кроки у творчості - створив у співавторстві з Борисом Олійником пісню під назвою "Пісня не заблукає" (що стала популярною після виконання Костянтином Огнєвим).

У 1966 році до Поклада звернулись чиновники Мінкульту з пропозицією організувати дівочий співочий колектив, після чого він створив унікальний на той час проект - вокально-інструментальний ансамбль "Мрія" (який за кілька років став лауреатом Всесоюзного конкурсу артистів естради, поряд із легендарними на той час "Піснярами").

У 1968 році Поклад припинив керування колективом через службу в армії. Там він познайомився з поетом-початківцем, а згодом - метром української пісні - Юрієм Рибчинським (разом із яким створив кілька кілька широковідомих хітів).

З 1973 року композитор почав випробовувати власні сили в театрі, писав музичні п'єси, оперети. Пізніше в одному з інтерв'ю Поклад зізнався, що планував писати симфонії та опери, але закохався саме в пісні.

Легенда української музики. Помер видатний композитор і народний артист Ігор ПокладВидатний український композитор Ігор Поклад (фото:upload.wikimedia.org/wikipedia/commons)

Шукаючи нових вражень, Поклад працював також у галузі кінематографа, розпочавши співпрацю з режисером Леонідом Биковим й написавши музику до одного з його фільмів "Де ви, лицарі?".

В цілому композитор працював у понад 40 художніх фільмах, а найприкрішою своєю помилкою вважав відмову від роботи у фільмі "В бій ідуть тільки "старики".

Крім того, перу композитора належить музика до класичних мультиплікаційних стрічок "Як козаки…" та "Енеїда".

У часи незалежності деякі амбіційні творчі проекти митцю довелось згорнути - за браком засобів. Певний час він співпрацював з Академічним ансамблем пісні й танцю ДПСУ.

У 2014 році Ігор Поклад, маючи деякі проблеми зі здоров'ям, переніс кілька складних операцій.

У 2022 пережив нелегку російську окупацію у Ворзелі, був евакуйований у числі інших мешканців населеного пункту.

Насамкінець варто зауважити, що видатний композитор, автор пісень і опермейстер здобув такі державні нагороди:

  • Лауреат Шевченківської премії (1986 рік);
  • Заслужений діяч мистецтв УРСР (1989 рік);
  • Народний артист України (1997 рік);
  • Герой України (2021 рік);
  • Національна легенда України (2024 рік).

Серед найпопулярніших його пісень варто згадати: "Ой, летіли дикі гуси", "Мамо, вечір догора", "Тече вода", "Зелен клен", "Два крила", "Чарівна скрипка" тощо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у ДТП загинув відомий композитор, який працював з Матвієнко та Гайтаною.

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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: публікації Світлани Поклад, Інеси Братущик та Ігоря Зінкевича у Facebook, BBC News, Wikipedia, YouTube-канали "Твій день", "Все буде добре" та "Харківська музично-театральна бібліотека (ХСМТБ)".

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