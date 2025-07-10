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Помер легендарний бомбардир "Карпат" Степан Юрчишин

Львів, Четвер 10 липня 2025 19:04
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Помер легендарний бомбардир "Карпат" Степан Юрчишин Фото: Не стало Степана Юрчишина (ФК "Карпати")
Автор: Андрій Костенко

10 липня на 68-му році життя не стало Степана Юрчишина – легендарного бомбардира "Карпат", одного з найвідоміших футболістів у історії львівського та українського футболу,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФК "Карпати".

Рекорди Юрчишина

За свою кар'єру Юрчишин пограв у багатьох командах, серед яких, зокрема, були київське "Динамо" та московський ЦСКА. Але для вболівальників його ім'я пов'язане, передусім, з "Карпатами".

Виступаючи за львівський клуб, нападник встановив унікальне досягнення – забив 42 голи в 42-х матчах турніру Першої ліги чемпіонату СРСР. Цей рекорд так і залишився непідкореним до самого розвалу Радянського Союзу.

Ще один нетиповий випадок, пов'язаний з гравцем. У 1979 році він зіграв чотири матчі за збірну СРСР: його викликали туди, як представника клубу Першої ліги. Випадок не унікальний, але дуже рідкісний. І в компанії найкращих тогочасних форвардів Союзу він не загубився – відзначився забитим голом у ворота збірної Румунії.

З "Карпатами" – як гравець і тренер

Юрчишин виходив на поле до 1990 року і завершив кар'єру у відроджених "Карпатах". Після чого деякий час очолював команду, як головний тренер.

Згодом працював на різних тренерських посадах у декількох командах. Але, в основному, і цей вид діяльності фахівця був пов'язаний з рідним клубом.

"Степан Федорович залишив по собі не лише значну спадщину в футболі, а й завжди буде у серцях тих, хто його знав. Футбольний клуб "Карпати" щиро сумує і висловлює співчуття рідним та близьким Степана Федоровича", - говориться в офіційному повідомлені на сайті "Карпат".

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