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Легализация медицинского каннабиса. Закон не содержит рисков коррупции, - комитет Рады

Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект №5596 о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности. В заключении указано, что он не содержит рисков коррупции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

"Члены комитета признали соответствующим требованиям антикоррупционного законодательства законопроект №5596", - сказано в сообщении.

Закон в первую очередь предусматривает доступ к лекарственным средствам для украинских пациентов. Он также позволит выращивание и производство таких препаратов для того, чтобы повысить доступность к ним пациентам.

Напомним, комитет по вопросам здоровья нации рекомендует принять этот документ за основу.

Как писало РБК-Украина, в начале июня в парламенте зарегистрировали законопроект №5596. Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал об основных нормах документа.

В материале РБК-Украина "Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса" мы писали, что Министерство внутренних дел поддерживает идею легализации медицинского каннабиса.

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