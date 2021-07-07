Легализация медицинского каннабиса. Закон не содержит рисков коррупции, - комитет Рады

Комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект №5596 о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности. В заключении указано, что он не содержит рисков коррупции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.
"Члены комитета признали соответствующим требованиям антикоррупционного законодательства законопроект №5596", - сказано в сообщении.
Закон в первую очередь предусматривает доступ к лекарственным средствам для украинских пациентов. Он также позволит выращивание и производство таких препаратов для того, чтобы повысить доступность к ним пациентам.
Напомним, комитет по вопросам здоровья нации рекомендует принять этот документ за основу.
Как писало РБК-Украина, в начале июня в парламенте зарегистрировали законопроект №5596. Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал об основных нормах документа.
В материале РБК-Украина "Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса" мы писали, что Министерство внутренних дел поддерживает идею легализации медицинского каннабиса.