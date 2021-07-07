Легалізація медичного канабісу. Закон не містить ризиків корупції, - комітет Ради

Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики підтримав законопроект №5596 про регулювання обігу конопель у медичних цілях , наукової та науково-технічної діяльності. У висновку вказано, що він не містить ризиків корупції.

Закон у першу чергу передбачає доступ до лікарських засобів для українських пацієнтів. Він також дозволить вирощування і виробництво таких препаратів для того, щоб підвищити доступність до них пацієнтам.

"Члени комітету визнали таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, законопроект №5596", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, комітет з питань здоров'я нації рекомендує ухвалити цей документ за основу.

Як писало РБК-Україна, на початку червня у парламенті зареєстрували законопроєкт №5596. Глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів про основні норми документа.

У матеріалі РБК-Україна "Легалайз або лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу" ми писали, що Міністерство внутрішніх справ підтримує ідею легалізації медичного канабісу.