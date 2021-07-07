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Легалізація медичного канабісу. Закон не містить ризиків корупції, - комітет Ради

Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики підтримав законопроект №5596 про регулювання обігу конопель у медичних цілях, наукової та науково-технічної діяльності. У висновку вказано, що він не містить ризиків корупції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

"Члени комітету визнали таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, законопроект №5596", - сказано у повідомленні.

Закон у першу чергу передбачає доступ до лікарських засобів для українських пацієнтів. Він також дозволить вирощування і виробництво таких препаратів для того, щоб підвищити доступність до них пацієнтам.

Нагадаємо, комітет з питань здоров'я нації рекомендує ухвалити цей документ за основу.

Як писало РБК-Україна, на початку червня у парламенті зареєстрували законопроєкт №5596. Глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів про основні норми документа.

У матеріалі РБК-Україна "Легалайз або лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу" ми писали, що Міністерство внутрішніх справ підтримує ідею легалізації медичного канабісу.

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