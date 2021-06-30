Комитет Рады одобрил легализацию медицинского каннабиса
На заседании комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации принято решение рекомендовать депутатам принять законопроект №5596 о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.
Об этом говорится на странице комитета в Facebook.
В ходе заседания один из авторов законопроекта Ольга Стефанишина рассказала, его принятие ожидают 2 млн украинских пациентов.
"Этот законопроект в первую очередь о доступе к лекарственным средствам для украинских пациентов. Он также позволит выращивание и производство таких препаратов для того, чтобы повысить доступность к ним пациентам", - сказала она.
По итогам обсуждения депутаты поддержали законопроект №5596 и рекомендовали Верховной Раде принять его за основу. Также парламентарии отвергли альтернативный документ по этому вопросу.
Напомним, в начале июня в Верховной раде зарегистрировали законопроект №5596 о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности. Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий обозначил основные нормы документа.
В материале РБК-Украина "Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса" сказано, что Министерство внутренних дел поддерживает идею легализации медицинского каннабиса.