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Комитет Рады одобрил легализацию медицинского каннабиса

Новина українською →
Киев, Среда 30 июня 2021 22:14
Комитет Рады одобрил легализацию медицинского каннабиса Фото: комитет Рады рекомендовал принять закон об обороте каннабиса в Украине (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На заседании комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации принято решение рекомендовать депутатам принять законопроект №5596 о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.

Об этом говорится на странице комитета в Facebook.

В ходе заседания один из авторов законопроекта Ольга Стефанишина рассказала, его принятие ожидают 2 млн украинских пациентов.

"Этот законопроект в первую очередь о доступе к лекарственным средствам для украинских пациентов. Он также позволит выращивание и производство таких препаратов для того, чтобы повысить доступность к ним пациентам", - сказала она.

По итогам обсуждения депутаты поддержали законопроект №5596 и рекомендовали Верховной Раде принять его за основу. Также парламентарии отвергли альтернативный документ по этому вопросу.

Напомним, в начале июня в Верховной раде зарегистрировали законопроект №5596 о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности. Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий обозначил основные нормы документа.

В материале РБК-Украина "Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса" сказано, что Министерство внутренних дел поддерживает идею легализации медицинского каннабиса.

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