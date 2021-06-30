Комитет Рады одобрил легализацию медицинского каннабиса

На заседании комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации принято решение рекомендовать депутатам принять законопроект №5596 о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.

Об этом говорится на странице комитета в Facebook .

В ходе заседания один из авторов законопроекта Ольга Стефанишина рассказала, его принятие ожидают 2 млн украинских пациентов.

"Этот законопроект в первую очередь о доступе к лекарственным средствам для украинских пациентов. Он также позволит выращивание и производство таких препаратов для того, чтобы повысить доступность к ним пациентам", - сказала она.

По итогам обсуждения депутаты поддержали законопроект №5596 и рекомендовали Верховной Раде принять его за основу. Также парламентарии отвергли альтернативный документ по этому вопросу.