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Легализация игорного бизнеса: что предлагают Раде

Новости » Политика     16.12.2019 - 16:29
Легализация игорного бизнеса: что предлагают Раде
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рада может принять документ за основу уже завтра

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная рада может принять законопроект о легализации игорного бизнеса за основу уже во вторник, 17 декабря. Об этом он сказал в ходе брифинга.

Так, Арахамия уточнил, что именно предлагается соответствующим проектом закона.

Документ будет предусматривать:

  • игорное пространство будет четко и жестко отделено от других общественных пространств;
  • будет создана национальная мониторинговаяя онлайн-система и база игроков;
  • количество залов уменьшится в десять раз, количество автоматов - вчетверо;
  • наземные казино будут функционировать только в гостиницах с 5 звездами;
  • за ведение игорного бизнеса без лицензии - от 4 до 8 лет;
  • работникам правоохранительных органов за бездействие - от 3 до 6 лет;
  • средства от игорного бизнеса через спецфонд будут направлены на поддержку спорта, медицины и образования.

Напомним, председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что парламент сможет принять законопроект о регулировании в сфере игорного бизнеса на этой неделе, если документ будет рекомендован комитетом на заседании во вторник.

Как писало РБК-Украина, Кабмин просит Раду ускорить рассмотрение закона об игорном бизнесе.

Так, Арахамия ранее уверял, что законопроект об игорном бизнесе Верховная рада примет в первом чтении до Нового года.

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