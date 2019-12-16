Легализация игорного бизнеса: что предлагают Раде

Рада может принять документ за основу уже завтра
Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная рада может принять законопроект о легализации игорного бизнеса за основу уже во вторник, 17 декабря. Об этом он сказал в ходе брифинга.
Так, Арахамия уточнил, что именно предлагается соответствующим проектом закона.
Документ будет предусматривать:
Напомним, председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что парламент сможет принять законопроект о регулировании в сфере игорного бизнеса на этой неделе, если документ будет рекомендован комитетом на заседании во вторник.
Как писало РБК-Украина, Кабмин просит Раду ускорить рассмотрение закона об игорном бизнесе.
Так, Арахамия ранее уверял, что законопроект об игорном бизнесе Верховная рада примет в первом чтении до Нового года.