Легалізація грального бізнесу: що пропонують Раді

Рада може схвалити документ за основу уже завтра
Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна рада може ухвалити законопроект про легалізацію грального бізнесу за основу уже у вівторок, 17 грудня. Про це він сказав у ході брифінгу.
Так, Арахамія уточнив, що саме пропонується відповідним проектом закону.
Документ передбачатиме:
Нагадаємо, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що парламент зможе прийняти законопроект про регулювання у сфері грального бізнесу на цьому тижні, якщо документ буде рекомендований комітетом на засіданні у вівторок.
Як писало РБК-Україна, Кабмін просить Раду прискорити розгляд закону про гральний бізнес.
Так, Арахамія раніше запевняв, що законопроект про гральний бізнес Верховна рада прийме в першому читанні до Нового року.