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Легалізація грального бізнесу: що пропонують Раді

Новини » Політика     16.12.2019 - 16:29
Легалізація грального бізнесу: що пропонують Раді
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рада може схвалити документ за основу уже завтра

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна рада може ухвалити законопроект про легалізацію грального бізнесу за основу уже у вівторок, 17 грудня. Про це він сказав у ході брифінгу.

Так, Арахамія уточнив, що саме пропонується відповідним проектом закону.

Документ передбачатиме:

  • гральний простір буде чітко й жорстко відокремлено від інших громадських просторів;
  • буде створено національну моніторингову онлайн-систему й базу гравців;
  • кількість залів зменшиться вдесятеро, кількість автоматів - вчетверо;
  • наземні казино функціонуватимуть тільки в готелях із 5 зірками;
  • за ведення грального бізнесу без ліцензії - від 4 до 8 років;
  • працівникам правоохоронних органів за бездіяльність - від 3 до 6 років;
  • кошти від грального бізнесу через спецфонд спрямовуватимуться на підтримку спорту, медицини й освіти.

Нагадаємо, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що парламент зможе прийняти законопроект про регулювання у сфері грального бізнесу на цьому тижні, якщо документ буде рекомендований комітетом на засіданні у вівторок.

Як писало РБК-Україна, Кабмін просить Раду прискорити розгляд закону про гральний бізнес.

Так, Арахамія раніше запевняв, що законопроект про гральний бізнес Верховна рада прийме в першому читанні до Нового року.

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