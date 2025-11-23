ua en ru
Леді Гага вразила модним перевтіленням в Парижі: як зараз виглядає співачка (фото)

Неділя 23 листопада 2025 09:27
Леді Гага вразила модним перевтіленням в Парижі: як зараз виглядає співачка (фото) Леді Гага продовжує експериментувати з образом (фото: instagram.com/ladygaga)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Леді Гага не боїться експериментів. Цього разу артистка привернула увагу драматичною зачіскою та трендом на висвітлені брови.

Як виглядає співачка в новому амплуа, дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.

Яким образом вразила Леді Гага

Співачку сфотографували в Парижі після вечері. Для виходу у світ вона обрала м'ятний костюм, який поєднала з чорним бра і сонцезахисними окулярами.

Особливого шарму наряду надали зачіска та макіяж. Гага, яка славиться любов'ю до блонду, підкорила появою з волоссям глибокого чорного кольору, контраст якому додали трендові висвітлені брови.

Як відомо, артистка перебуває у французькій столиці в рамках європейського етапу туру "The Mayhem Ball", після чого вирушить до Австралії для серії концертів.

Що відомо про б'юті-експерименти Леді Гаги

У жовтні співачку бачили під час зйомках "Диявол носить Prada-2" з блондом, а ще раніше у вересні 2025 року вона демонструвала темне волосся на "The Late Show".

Поява в Парижі вкотре нагадує, що Леді Гага постійно експериментує зі стилем і зачісками, сміливо змінюючи образи та задаючи модні тренди.

Нагадаємо, нещодавно артистка заговорила про проблеми з психічним здоров'ям. Вона чесно зізналася, що пережила зрив після зйомок фільму "Народження зірки".

Був період, коли Гага думала, що не зможе одужати. Проте зрештою все налагодилося. Тепер вона живе як здорова та цілісна особистість.

Як відомо, не останню роль в покращенні ментального стану зірки зіграв її наречений Майкл Поланскі. Його кохання суттєво змінило її життя.

Раніше ми писали, яку обручку отримала Гага від майбутнього чоловіка.

При написанні матеріалу були використані такі джерела: Page Six, People, Just Jared.

