Леди Гага поразила модным перевоплощением в Париже: как сейчас выглядит певица (фото)

Воскресенье 23 ноября 2025 09:27
UA EN RU
Леди Гага поразила модным перевоплощением в Париже: как сейчас выглядит певица (фото) Леди Гага продолжает экспериментировать с образом (фото: instagram.com/ladygaga)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Леди Гага не боится экспериментов. На этот раз артистка привлекла внимание драматической прической и трендом на высветленные брови.

Как выглядит певица в новом амплуа, узнайте в материале РБК-Украина.

Каким образом поразила Леди Гага

Певицу сфотографировали в Париже после ужина. Для выхода в свет она выбрала мятный костюм, который сочетала с черным бра и солнцезащитными очками.

Особый шарм наряду придали прическа и макияж. Гага, которая славится любовью к блонду, покорила появлением с волосами глубокого черного цвета, контраст которым добавили трендовые осветленные брови.

Как известно, артистка находится во французской столице в рамках европейского этапа тура "The Mayhem Ball", после чего отправится в Австралию для серии концертов.

Что известно о бьюти-экспериментах Леди Гаги

В октябре певицу видели на съемках "Дьявол носит Prada-2" с блондином, а еще раньше, в сентябре 2025 года, она демонстрировала темные волосы на "The Late Show".

Появление в Париже в очередной раз напоминает, что Леди Гага постоянно экспериментирует со стилем и прическами, смело меняя образы и задавая модные тренды.

Напомним, недавно артистка заговорила о проблемах с психическим здоровьем. Она честно призналась, что пережила срыв после съемок фильма "Рождение звезды".

Был период, когда Гага думала, что не сможет выздороветь. Однако в конце концов все наладилось. Теперь она живет как здоровая и целостная личность.

Как известно, не последнюю роль в улучшении ментального состояния звезды сыграл ее жених Майкл Полански. Его любовь существенно изменила ее жизнь.

Ранее мы писали, какое обручальное кольцо получила Гага от будущего мужа.

