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Лечение коронавируса: в Британии начались крупнейшие в мире испытания препаратов

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 14:08
Лечение коронавируса: в Британии начались крупнейшие в мире испытания препаратов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В исследовании "Восстановление" участвуют более 5 тыс. пациентов в 165 больницах по всей Великобритании

Самое масштабное в мире испытание препаратов для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19 проходит в Великобритании. Об этом сообщает газета The Guardian.

Как отмечается, в исследовании "Восстановление" участвуют более 5 тыс. пациентов в 165 больницах по всей Великобритании. Руководит исследованием профессор Питер Хорби из Оксфордского университета.

Пациентам случайным образом выделяется один из препаратов или плацебо. Каждый из препаратов исследуют на группе из 500-900 пациентов. Также медики исследуют противомалярийный препарат гидроксихлорохин и антибиотик азитромицин.

Также в настоящее время в исследовании участвует комбинация двух антиретровирусных препаратов, используемых при лечении ВИЧ - лопинавир-ритонавир. Еще один препарат, который планируют включить в исследование - иммуномодулятор, используемый при ревматоидном артрите, например, тоцилизумаб.

Кроме того, обсуждают исследование лечения с использованием реконвалесцентной плазмы, получаемой из крови людей, выздоровевших от COVID-19 и выработавших антитела к вирусу.

Напомним, исследователи из Южной Кореи смогли определить 38 антител, которые способны нейтрализовать коронавирус.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за вакцину от COVID-19.

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