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Лікування коронавірусу: у Британії почалися найбільші в світі випробування препаратів

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 14:08
Лікування коронавірусу: у Британії почалися найбільші в світі випробування препаратів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У дослідженні "Відновлення" беруть участь більше 5 тис. пацієнтів у 165 лікарнях по всій Великобританії

Наймасштабніше в світі випробування препаратів для лікування пацієнтів з коронавірусом COVID-19 проходить у Великобританії. Про це повідомляє газета The Guardian.

Як наголошується в дослідженні "Відновлення" беруть участь більше 5 тис. пацієнтів у 165 лікарнях по всій Великобританії. Керує дослідженням професор Пітер Хорбі з Оксфордського університету.

Пацієнтам випадковим чином виділяється один з препаратів або плацебо. Кожен з препаратів досліджують на групі з 500-900 пацієнтів. Також медики досліджують протималярійний препарат гідроксихлорохін і антибіотик азитроміцин.

Також в даний час в дослідженні бере участь комбінація двох антиретровірусних препаратів, що використовуються при лікуванні ВІЛ - лопінавір-ритонавір. Ще один препарат, який планують включити в дослідження - засіб, використовуваний при ревматоїдному артриті, наприклад, тоцилизумаб.

Крім того, обговорюють дослідження лікування з використанням реконвалесцентної плазми, отриманої з крові людей, які вилікувалися від COVID-19 і виробили антитіла до вірусу.

Нагадаємо, дослідники з Південної Кореї змогли визначити 38 антитіл, які здатні нейтралізувати коронавірус.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський пообіцяв українським вченим мільйон доларів за вакцину від COVID-19.

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