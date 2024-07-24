Леброн отримав партнерку-прапороносицю на церемонії відкриття Олімпійських ігор

Тенісистка Корі Гауфф буде прапороносицею збірної Сполучених Штатів Америки на церемонії відкриття Олімпіади в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X команди .

20-річна американка складе компанію культовому баскетболісту Леброну Джеймсу. Вони разом пронесуть зірково-смугастий прапор на заході.

Гауфф стане наймолодшою прапороносицею в історії збірної США. Також вона буде першою представницею тенісу в цьому статусі. Цьогоріч американка тріумфувала в Парижі на Відкритому чемпіонаті Франції у парах.

На Олімпійських іграх Гауфф отримала 2-й номер посіву в одиночному розряді. Американська тенісистка дебютуватиме на Іграх. Окрім того, вона в дуеті зі співвітчизницею Джессікою Пегулою виступить у парному розряді.

Хто така Корі Гауфф

Уродженка Атланти, дебютувала в турі у 2018 році. Чинна друга ракетка світу виросла в спортивній сім'ї – батько грав у баскетбол, а мати займалася легкою атлетикою.

Наразі завоювала 7 титулів. У 2023 році вперше тріумфувала на "Гренд Слемі", здобувши перемогу на домашньому US Open. Два роки тому дійшла до фіналу French Open, а цьогоріч вилетіла в півфіналі Australian Open.

Тенісні ідоли Гауфф – сестри Вільямс. Ревна християнка, фанатіє від аніме.