Леброн Джеймс переписав історію НБА: такого ще не робив ніхто!
Легендарний баскетболіст "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс додав ще один рекорд до своєї надуспішної кар'єри.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НБА.
Що відомо про новий рекорд Леброна Джеймса
У матчі третьої гри першого раунду плей-оф Західної конференції проти "Міннесота Тімбервулвз" 40-річний Джеймс набрав свій 35-й пункт триочковим кидком у середині четвертої чверті, встановивши рекорд НБА. Це найрезультативніший матч гравця у віці 40 років і старше в історії плей-оф.
Загалом Леброн завершив зустріч із 38 очками в активі. Також він зробив 10 підбирань, чотири передачі, два блок-блоки та два перехоплення за 41 хвилину на майданчику.
Цікаво, що вже в першій половині матчу Джеймс набрав 22 очки, провівши 100-й матч у кар'єрі в плей-оф, в якому йому вдавалося долати позначку у 20 очок за половину гри.
Попри історичне досягнення Леброна, "Лейкерс" поступилися "Тімбервулвз" з рахунком 104:116. Четвертий матч серії, в якій Міннесота наразі лідирує (2:1), відбудеться вже у неділю, 28 квітня.
LEBRON JAMES DOES IT AGAIN pic.twitter.com/GXDbzL6bqC— SportsCenter (@SportsCenter) April 26, 2025
Чий рекорд побив Леброн
Раніше рекорд належав іншій легенді "Лейкерс" - Каріму Абдул-Джаббару, який у фіналі НБА 1987 року набрав 32 очки проти "Бостон Селтікс".
Ще одним попереднім рекордсменом був Карл Мелоун (теж з ЛА), який у 2004 році досяг позначки у 30 очок в матчі проти "Х'юстон Рокетс".
Найстарші гравці, які виступали у плей-оф НБА
- Роберт Періш - 43 роки, 254 дні (1997, "Чикаго" проти "Атланти")
- Удоніс Хаслем - 42 роки, 363 дні (2023, "Маямі" проти "Денвера")
- Дікембе Мутомбо - 42 роки, 300 днів (2009, "Х'юстон" проти "Портленда")
- Карім Абдул-Джаббар - 42 роки, 58 днів (1989, "Лейкерс" проти "Детройта")
Цікаво, що Леброн наразі також є й наймолодшим гравцем в історії НБА, який набрав 40 очок. У березні 2004 року він у складі "Клівленда" записав до свого активу 41 очко в протистоянні з "Нью-Джерсі". Юній майбутній зірці тоді було 19 років та 88 днів.
Нагадаємо, що у березні цього року Леброн встановив інший рекорд НБА - він став першим гравцем в історії НБА, який набрав 50 тисяч очок.
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