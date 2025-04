Леброн Джеймс переписав історію НБА: такого ще не робив ніхто!

У матчі третьої гри першого раунду плей-оф Західної конференції проти "Міннесота Тімбервулвз" 40-річний Джеймс набрав свій 35-й пункт триочковим кидком у середині четвертої чверті, встановивши рекорд НБА. Це найрезультативніший матч гравця у віці 40 років і старше в історії плей-оф.

Загалом Леброн завершив зустріч із 38 очками в активі. Також він зробив 10 підбирань, чотири передачі, два блок-блоки та два перехоплення за 41 хвилину на майданчику.

Цікаво, що вже в першій половині матчу Джеймс набрав 22 очки, провівши 100-й матч у кар'єрі в плей-оф, в якому йому вдавалося долати позначку у 20 очок за половину гри.

Попри історичне досягнення Леброна, "Лейкерс" поступилися "Тімбервулвз" з рахунком 104:116. Четвертий матч серії, в якій Міннесота наразі лідирує (2:1), відбудеться вже у неділю, 28 квітня.

