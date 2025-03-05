Вперше в історії: Леброн Джеймс встановив унікальний рекорд результативності в НБА (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN.

Леброн став першим гравцем в історії НБА, який набрав 50 тисяч очок. Перед матчем з "Нью-Орлеаном" йому залишалось набрати 1 очко до цієї позначки. Американець встановив історичне досягнення вже першим кидком у грі, виконавши точний триочковий.

Загалом у матчі Джеймс набрав 34 очки, зробив 8 підбирань і 6 передач. "Лейкерс" перемогли – 136:115.

40-річний баскетболіст, який проводить 22-й сезон в НБА, є рекордсменом ліги за кількістю очок як у регулярних чемпіонатах (41 871), так і в плей-офф – 8 162.

На другому місці у списку найкращих бомбардирів йде ще одна легенда "Лейкерс" – центровий Карім Абдул-Джаббар. Баскетболіст, який провів у НБА 20 сезонів, набрав на шість тисяч очок менше – 44 149.

Хто такий Леброн Джеймс

Уродженець штату Огайо, грав за школу "Сент-Вінсент – Сент-Мері". На драфті НБА-2003 обраний "Клівлендом" під 1-м номером і за два десятиліття виступів набув статусу одного з найсильніших баскетболістів в історії.

Дебютував під егідою асоціації ще в сезоні-2003/04. У різний час захищав кольори "Клівленда" та "Маямі", а до Лос-Анджелеса переїхав перед сезоном-2018/19. Універсальний форвард виграв чемпіонські титули НБА з кожною зі своїх команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новачок року НБА-2004, чотириразовий MVP сезону та 4-разовий MVP фіналів асоціації. Леброн у складі збірної США тріумфував на трьох Олімпійських іграх (2008, 2012, 2024). Ім'я Леброна Джеймса пов'язують з імовірною появою в НБА франшизи у Лас-Вегасі.