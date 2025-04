Леброн Джеймс переписал историю НБА: такого еще не делал никто!

В матче третьей игры первого раунда плей-офф Западной конференции против "Миннесота Тимбервулвз" 40-летний Джеймс набрал свой 35-й пункт трехочковым броском в середине четвертой четверти, установив рекорд НБА. Это самый результативный матч игрока в возрасте 40 лет и старше в истории плей-офф.

В целом Леброн завершил встречу с 38 очками в активе. Также он сделал 10 подборов, четыре передачи, два блок-блока и два перехвата за 41 минуту на площадке.

Интересно, что уже в первой половине матча Джеймс набрал 22 очка, проведя 100-й матч в карьере в плей-офф, в котором ему удавалось преодолевать отметку в 20 очков за половину игры.

Несмотря на историческое достижение Леброна, "Лейкерс" уступили "Тимбервулвз" со счетом 104:116. Четвертый матч серии, в которой Миннесота пока лидирует (2:1), состоится уже в воскресенье, 28 апреля.

