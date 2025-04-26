Леброн Джеймс переписал историю НБА: такого еще не делал никто!

Легендарный баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс добавил еще один рекорд к своей сверхуспешной карьере.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НБА .

Что известно о новом рекорде Леброна Джеймса

В матче третьей игры первого раунда плей-офф Западной конференции против "Миннесота Тимбервулвз" 40-летний Джеймс набрал свой 35-й пункт трехочковым броском в середине четвертой четверти, установив рекорд НБА. Это самый результативный матч игрока в возрасте 40 лет и старше в истории плей-офф.

В целом Леброн завершил встречу с 38 очками в активе. Также он сделал 10 подборов, четыре передачи, два блок-блока и два перехвата за 41 минуту на площадке.

Интересно, что уже в первой половине матча Джеймс набрал 22 очка, проведя 100-й матч в карьере в плей-офф, в котором ему удавалось преодолевать отметку в 20 очков за половину игры.

Несмотря на историческое достижение Леброна, "Лейкерс" уступили "Тимбервулвз" со счетом 104:116. Четвертый матч серии, в которой Миннесота пока лидирует (2:1), состоится уже в воскресенье, 28 апреля.

LEBRON JAMES DOES IT AGAIN pic.twitter.com/GXDbzL6bqC - SportsCenter (@SportsCenter) April 26, 2025



Чей рекорд побил Леброн

Ранее рекорд принадлежал другой легенде "Лейкерс" - Кариму Абдул-Джаббару, который в финале НБА 1987 года набрал 32 очка против "Бостон Селтикс".

Еще одним предыдущим рекордсменом был Карл Мэлоун (тоже из ЛА), который в 2004 году достиг отметки в 30 очков в матче против "Хьюстон Рокетс".

Самые старшие игроки, которые выступали в плей-офф НБА