Яскравий данк захисника "Детройта" очолив топ дня в НБА (відео)
У ніч на 25 квітня в Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові матчі плей-офф сезону-2024/25. У рамках ігрового дня було зіграно три поєдинки в серіях першого раунду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.
З команд, у складах яких є українці, боротьбу за чемпіонство продовжує "Лос-Анджелес Лейкерс" Олексія Леня. Його клуб веде боротьбу на старті плей-офф з "Міннесотою Тімбервулвз". Після двох матчів на майданчику "озерних" рахунок у серії – 1:1. Наступна гра пройде у ніч на 26 квітня в Міннеаполісі.
Результати ігрового дня НБА 24 квітня:
- "Детройт Пістонс" – "Нью-Йорк Нікс" – 116:118 (серія – 1-2)
- "Мемфіс Гріззліс" – "Оклахома-Сіті Тандер" – 108:114 (серія – 0-3)
- "Лос-Анджелес Кліпперс" – "Денвер Наггетс" – 117:83 (серія – 2-1)
Найрезультативнішими баскетболістами ігрового дня стали Карл-Ентоні Таунс ("Нью-Йорк") та Шей Гілджес-Александер ("Оклахома-Сіті"), які набрали по 31 очку.
А десятку найкращих моментів очолив оборонець "Детройта" Малік Бізлі. Отримавши пас у стрімкій атаці, він поклав данк у кільце "Нью-Йорка" в протистоянні з більш фактурним суперником.
Раніше стала відома нова дата бою Усик – Дюбуа за титул абсолютного чемпіона.