ua en ru
Пт, 25 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Яскравий данк захисника "Детройта" очолив топ дня в НБА (відео)

П'ятниця 25 квітня 2025 11:54
UA EN RU
Яскравий данк захисника "Детройта" очолив топ дня в НБА (відео) Фото: Малік Бізлі (x.com/DetroitPistons)
Автор: Андрій Костенко

У ніч на 25 квітня в Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові матчі плей-офф сезону-2024/25. У рамках ігрового дня було зіграно три поєдинки в серіях першого раунду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

З команд, у складах яких є українці, боротьбу за чемпіонство продовжує "Лос-Анджелес Лейкерс" Олексія Леня. Його клуб веде боротьбу на старті плей-офф з "Міннесотою Тімбервулвз". Після двох матчів на майданчику "озерних" рахунок у серії – 1:1. Наступна гра пройде у ніч на 26 квітня в Міннеаполісі.

Результати ігрового дня НБА 24 квітня:

  • "Детройт Пістонс" – "Нью-Йорк Нікс" – 116:118 (серія – 1-2)
  • "Мемфіс Гріззліс" – "Оклахома-Сіті Тандер" – 108:114 (серія – 0-3)
  • "Лос-Анджелес Кліпперс" – "Денвер Наггетс" – 117:83 (серія – 2-1)

Найрезультативнішими баскетболістами ігрового дня стали Карл-Ентоні Таунс ("Нью-Йорк") та Шей Гілджес-Александер ("Оклахома-Сіті"), які набрали по 31 очку.

А десятку найкращих моментів очолив оборонець "Детройта" Малік Бізлі. Отримавши пас у стрімкій атаці, він поклав данк у кільце "Нью-Йорка" в протистоянні з більш фактурним суперником.

Раніше стала відома нова дата бою Усик – Дюбуа за титул абсолютного чемпіона.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баскетбол НБА Алексей Лень
NEWS
Росія втратила на фронті ще 1170 солдатів і багато техніки, - Генштаб
Росія втратила на фронті ще 1170 солдатів і багато техніки, - Генштаб
DAILY
Поверталися в пекло: у 2022-му працівники ЧАЕС добровільно йшли в окупацію
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Поверталися в пекло: у 2022-му працівники ЧАЕС добровільно йшли в окупацію