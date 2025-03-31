Ле Пен визнали винною у розтраті коштів ЄС та заборонили участь у виборах

Лідерку ультраправої партії Франції "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен, а також ще вісьмох депутатів Європарламенту визнали винними у розтраті коштів Європейського союзу (ЄС).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Про вироки кожному з підсудних буде повідомлено окремо.
Зазначається, що підсудні не були звинувачені у привласнені коштів, а скоріше у їх використанні на користь своєї партії.
"Розслідування також показало, що це були не адміністративні помилки ... а розкрадання в рамках системи, створеної для скорочення витрат партії", - заявив суддя.
The Guardian додає, що суд постановив, що Ле Пен заборонено балотуватись на державні посади. Водночас суддя поки що не повідомив, протягом якого терміну діятиме заборона.
Марін Ле Пен - французька політикиня, лідерка правопопулістської партії "Національне об'єднання" (раніше "Національний фронт"). Вона відома своєю антиіміграційною риторикою, євроскептицизмом і намаганнями змінити імідж партії, яку раніше очолював її батько Жан-Марі Ле Пен.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ле Пен зазнала критики через її давню проросійську позицію. Вона підтримувала тісніші відносини з Москвою.
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