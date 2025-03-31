Суд Франции запретил Ле Пен участие в выборах: она лидировала в опросах

О приговорах каждому из подсудимых будет сообщено отдельно.

Отмечается, что подсудимые не были обвинены в присвоении средств, а скорее в их использовании в пользу своей партии.

"Расследование также показало, что это были не административные ошибки ... а хищения в рамках системы, созданной для сокращения расходов партии", - заявил судья.

The Guardian добавляет, что суд постановил, что Ле Пен запрещено баллотироваться на государственные должности. В то же время судья пока не сообщил, в течение какого срока будет действовать запрет.

Отдельно стоит добавить, что следующие президентские выборы во Франции состоятся в 2027 году.

Решение суда

Как пишет BFM TV, Ле Пен приговорена к четырем годам заключения, два из которых условно, в форме домашнего ареста с электронным браслетом. В частности ей назначили 100 тысяч евро (108 тысяч долларов) штрафа и запрещено в течение пяти лет участвовать в выборах.

Марин Ле Пен

Марин Ле Пен - французский политик, лидер правопопулистской партии "Национальное объединение" (ранее "Национальный фронт"). Она известна своей антииммиграционной риторикой, евроскептицизмом и попытками изменить имидж партии, которую ранее возглавлял ее отец Жан-Мари Ле Пен.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Ле Пен подверглась критике из-за ее давней пророссийской позиции. Она поддерживала более тесные отношения с Москвой.

Согласно результатам опроса Ifop-Fiducial относительно намерений голосования в следующих президентских выборах, который был обнародован в декабре 2024-го, Ле Пен опережала других кандидатов в первом туре, получая поддержку от 35% до 38%. Наименьшую поддержку политик получила бы от выпускников высших учебных заведений.

Подробнее о том, кто такая Марин Ле Пен и что она говорила об Украине - читайте в материале РБК-Украина.