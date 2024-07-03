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Ле Пен може об'єднатися з Орбаном у Європарламенті, - Bloomberg

Фото: Марін Ле Пен (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Представники політсили проросійської Марін Ле Пен можуть вийти зі своєї фракції в Європарламенті "Ідентичність та демократія" та увійти до альянсу прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloobmerg.

За інформацією видання, члени "Ідентичності та демократії" планують зустрітися з союзниками по ЄС наступного дня після завершення виборів у Франції цими вихідними 6-7 липня. Вони хочуть обговорити майбутні фракції у Європарламенті.

Декілька членів фракції обговорюють можливість приєднання до нового альянсу, про який цього тижня оголосив прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

Відповідаючи на запитання щодо можливого союзу з Орбаном, Ле Пен сказала, що її партія розгляне можливі варіанти після виборів.

До фракції Орбана також можуть приєднатися праворадикали з Австрії, Чехії та Італії. Щоб отримати офіційне визнання, фракція має складатися щонайменше з семи країн.

При цьому фракція "Ідентичність і демократія" опинилася на межі розпаду - вона припинить існування, якщо звідти вийде хоча б один учасник.

Варто зауважити, що про створення Віктором Орбаном нової фракції в Європарламенті за участю ультраправих із Чехії та Австрії стало відомо ще 30 червня.

Що передувало

Нагадаємо, раніше у Франції на виборах до Європарламенту партія Ле Пен "Національне об'єднання" значно обійшла партію президента Еммануеля Макрона "Відродження".

На цьому тлі глава французької держави вирішив розпустити парламент. Перший тур виборів у Франції вже відбувся. Там також перемогло "Національне об'єднання".

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ФранціяУгорщинаЄвропарламентВіктор ОрбанМарин Ле Пен