Ле Пен може об'єднатися з Орбаном у Європарламенті, - Bloomberg

За інформацією видання, члени "Ідентичності та демократії" планують зустрітися з союзниками по ЄС наступного дня після завершення виборів у Франції цими вихідними 6-7 липня. Вони хочуть обговорити майбутні фракції у Європарламенті.

Декілька членів фракції обговорюють можливість приєднання до нового альянсу, про який цього тижня оголосив прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

Відповідаючи на запитання щодо можливого союзу з Орбаном, Ле Пен сказала, що її партія розгляне можливі варіанти після виборів.

До фракції Орбана також можуть приєднатися праворадикали з Австрії, Чехії та Італії. Щоб отримати офіційне визнання, фракція має складатися щонайменше з семи країн.

При цьому фракція "Ідентичність і демократія" опинилася на межі розпаду - вона припинить існування, якщо звідти вийде хоча б один учасник.

Варто зауважити, що про створення Віктором Орбаном нової фракції в Європарламенті за участю ультраправих із Чехії та Австрії стало відомо ще 30 червня.