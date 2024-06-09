ua en ru
Нд, 09 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вибори в Європарламент. У Франції перемагає партія Ле Пен, політсила Макрона - друга

Франція, Неділя 09 червня 2024 21:26
UA EN RU
Вибори в Європарламент. У Франції перемагає партія Ле Пен, політсила Макрона - друга Фото: Марін Ле Пен, французький політик (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Франції завершилось голосування на виборах в Європарламент. За результатами екзитполів, перемагає партія "Національне об'єднання" проросійської Марін Ле Пен, а партія "Відродження" президента Еммануеля Макрона отримує друге місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати екзитполу Ifop-Fiducial, які опублікувало Le Figaro.

Так, ультраправа партія Ле Пен, яка входить до фракції "Ідентичність та демократія" в Європарламенті, може здобути підтримку 32,4% виборців, тоді як "Відродження", яка входить до фракції "Renew Europe", можуть підтримати 15,2% виборців.

Французька партія соціалістів PS-Place publique, згідно з результатами екзитполу, може посісти третє місце з 14,3% голосів. За нею йдуть ліворадикальна "Непідкорена Франція" (8,3%) та правоцентристи з Les Républicains (7%).

Явка на цьогорічних виборах до Європарламенту у Франції стала вищою, ніж у 2019 році. Цьогоріч проголосувати на євровиборах вирішили 52,5% виборців. Франція сьогодні обирала 81 депутата Європарламенту.

Вибори в Європарламент

У четвер, 6 червня, по всьому Євросоюзу стартували вибори 720 депутатів Європарламенту. Сьогодні останній день загальноєвропейського голосування. Як проходять вибори до Європарламенту - читайте за посиланням.

Раніше стали відомі результати екзитполів на виборах в Німеччині. Там ультраправа "Альтернатива для Німеччини" обходить партію СДПН, представником якої є канцлер Олаф Шольц. Однак першість на німецьких виборах здобуває християнський альянс ХДС/ХСС.

Чому вибори до Європарламенту важливі для України - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Європарламент Еммануель Макрон Марин Ле Пен
NEWS
Літаків могло бути 2. ГУР розкрило нові подробиці атаки на Су-57 в Росії
Літаків могло бути 2. ГУР розкрило нові подробиці атаки на Су-57 в Росії
DAILY
Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут