Орбан з Чехією та Австрією створює нову ультраправу фракцію у Європарламенті

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан разом з представниками Чехії та Австрії створює ультраправу фракцію у Європарламенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Спільно з Орбаном партію створять президент Австрійської партії свободи (FPÖ) Герберт Кікль та екс-прем'єр Чехії Андрей Бабіш, який є лідером партії ANO. Політики підписали маніфест "Патріотів за Європу" у Відні в неділю, 30 червня.

Усі три партії є ультраправими та мають проросійські погляди.

"Європейці хочуть трьох речей: мир, порядку та розвитку. Все, що вони отримують від нинішньої брюссельської еліти, це війна, міграція і застій. У цій ситуації наш обов’язок - забезпечити волевиявлення виборців. Сьогодні об’єдналися три політичні партії: найсильніша партія Австрії, найсильніша партія Чехії та найсильніша партія Угорщини. Наша мета - стати найсильнішою правою групою в європейській політиці", - написав Орбан у X.