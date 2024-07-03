Ле Пен может объединиться с Орбаном в Европарламенте, - Bloomberg

По информации издания, члены "Идентичности и демократии" планируют встретиться с союзниками по ЕС на следующий день после завершения выборов во Франции в эти выходные 6-7 июля. Они хотят обсудить будущие фракции в Европарламенте.

Несколько членов фракции обсуждают возможность присоединения к новому альянсу, о котором на этой неделе объявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

Отвечая на вопрос о возможном союзе с Орбаном, Ле Пен сказала, что ее партия рассмотрит возможные варианты после выборов.

К фракции Орбана также могут присоединиться праворадикалы из Австрии, Чехии и Италии. Чтобы получить официальное признание, фракция должна состоять как минимум из семи стран.

При этом фракция "Идентичность и демократия" оказалась на грани распада - она прекратит существование, если оттуда выйдет хотя-бы один участник.

Стоит заметить, что о создании Виктором Орбаном новой фракции в Европарламенте при участии ультраправых из Чехии и Австрии стало известно еще 30 июня.