Ле Пен може об'єднатися з Орбаном у Європарламенті, - Bloomberg
Представники політсили проросійської Марін Ле Пен можуть вийти зі своєї фракції в Європарламенті "Ідентичність та демократія" та увійти до альянсу прем'єра Угорщини Віктора Орбана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloobmerg.
За інформацією видання, члени "Ідентичності та демократії" планують зустрітися з союзниками по ЄС наступного дня після завершення виборів у Франції цими вихідними 6-7 липня. Вони хочуть обговорити майбутні фракції у Європарламенті.
Декілька членів фракції обговорюють можливість приєднання до нового альянсу, про який цього тижня оголосив прем'єр Угорщини Віктор Орбан.
Відповідаючи на запитання щодо можливого союзу з Орбаном, Ле Пен сказала, що її партія розгляне можливі варіанти після виборів.
До фракції Орбана також можуть приєднатися праворадикали з Австрії, Чехії та Італії. Щоб отримати офіційне визнання, фракція має складатися щонайменше з семи країн.
При цьому фракція "Ідентичність і демократія" опинилася на межі розпаду - вона припинить існування, якщо звідти вийде хоча б один учасник.
Варто зауважити, що про створення Віктором Орбаном нової фракції в Європарламенті за участю ультраправих із Чехії та Австрії стало відомо ще 30 червня.
Що передувало
Нагадаємо, раніше у Франції на виборах до Європарламенту партія Ле Пен "Національне об'єднання" значно обійшла партію президента Еммануеля Макрона "Відродження".
На цьому тлі глава французької держави вирішив розпустити парламент. Перший тур виборів у Франції вже відбувся. Там також перемогло "Національне об'єднання".
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