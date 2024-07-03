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Ле Пен может объединиться с Орбаном в Европарламенте, - Bloomberg

Париж, Среда 03 июля 2024 17:58
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Ле Пен может объединиться с Орбаном в Европарламенте, - Bloomberg Фото: Марин Ле Пен (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Представители политсилы пророссийской Марин Ле Пен могут выйти из своей фракции в Европарламенте "Идентичность и демократия" и войти в альянс премьера Венгрии Виктора Орбана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloobmerg.

По информации издания, члены "Идентичности и демократии" планируют встретиться с союзниками по ЕС на следующий день после завершения выборов во Франции в эти выходные 6-7 июля. Они хотят обсудить будущие фракции в Европарламенте.

Несколько членов фракции обсуждают возможность присоединения к новому альянсу, о котором на этой неделе объявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

Отвечая на вопрос о возможном союзе с Орбаном, Ле Пен сказала, что ее партия рассмотрит возможные варианты после выборов.

К фракции Орбана также могут присоединиться праворадикалы из Австрии, Чехии и Италии. Чтобы получить официальное признание, фракция должна состоять как минимум из семи стран.

При этом фракция "Идентичность и демократия" оказалась на грани распада - она прекратит существование, если оттуда выйдет хотя-бы один участник.

Стоит заметить, что о создании Виктором Орбаном новой фракции в Европарламенте при участии ультраправых из Чехии и Австрии стало известно еще 30 июня.

Что предшествовало

Напомним, ранее во Франции на выборах в Европарламент партия Ле Пен "Национальное объединение" значительно обошла партию президента Эммануэля Макрона "Возрождение".

На этом фоне глава французского государства решил распустить парламент. Первый тур выборов во Франции уже состоялся. Там также победило "Национальное объединение".

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Франция Венгрия Европарламент Виктор Орбан Марин Ле Пен
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