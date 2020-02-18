На лайнере в Японии выявили еще 88 случаев заражения коронавирусом

На круизном лайнере Diamond Princess в Японии зафиксировали еще 88 случаев заражения коронавирусом. Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения Японии сообщает местное издание Kyodo.

Сообщается, что на корабле Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Йокогамы, выявлено 88 новых случаях заражения коронавирусом. При этом у 65 человек из них нет ни повышенной температуры, ни кашля.

Отметим, вчера на судне зафиксировали резкий скачек инфицирования коронавирусом, когда число зараженных достигло 454 человек. Таким образом, по состоянию на 18 февраля число зараженных превысило 540 человек.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что сегодня из японской больницы могут выписать одного из украинцев, который находился на лайнере Diamond Princess.

"Я рад сообщить, что двое наших граждан из 25-ти членов экипажа, которые находились на этом лайнере, сейчас лечатся в госпитале рядом. Последний раз консулы связывались с врачами 13-го числа. По их информации, один гражданин чувствует себя нормально, а второго выпишут вообще завтра (18 февраля, - ред.)", - заявил Пристайко.