На лайнері в Японії виявили ще 88 випадків зараження коронавірусом

На круїзному лайнері Diamond Princess в Японії зафіксували ще 88 випадків, зараження коронавірусом. Про це з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Японії повідомляє місцеве видання Kyodo.

Повідомляється, що на кораблі Diamond Princess, який стоїть на карантині в порту Йокогами, виявлено 88 нових випадків зараження коронавірусом. При цьому у 65 осіб з них немає ні підвищеної температури, кашлю.

Зазначимо, вчора на судні зафіксували різкий скачок інфікування коронавірусом, коли число інфікованих досягло 454 осіб. Таким чином, станом на 18 лютого кількість заражених перевищила 540 осіб.

Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що сьогодні з японської лікарні можуть виписати одного з українців, який перебував на лайнері Diamond Princess.

"Я радий повідомити, що двоє наших громадян з 25-ти членів екіпажу, які перебували на цьому лайнері, зараз лікуються в госпіталі поряд. Востаннє консули зв'язувалися з лікарями 13-го числа. За їх інформацією, один громадянин відчуває себе нормально, а другого випишуть взагалі завтра (18 лютого, - ред.)", - заявив Пристайко.