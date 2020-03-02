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С лайнера Diamond Princess эвакуировали всех пассажиров и членов экипажа

Новости » В мире     02.03.2020 - 22:35
С лайнера Diamond Princess эвакуировали всех пассажиров и членов экипажа
Фото: круизный лайнер Diamond Princess (DPA/Kyodo)

Людей высадили в Японии в порту Йокогамы

С круизного лайнера Diamond Princess, который находился с 3 февраля на карантине из-за вспышки коронавируса, эвакуировали всех пассажиров и членов экипажа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Как сообщается, людей высадили в Японии в порту Йокогамы.

Как отмечается, члены экипажа, чьи анализы на коронавирус оказались отрицательными, начали покидать судно еще 27 февраля. В ночь на 2 марта с Diamond Princess сошли на берег последние 130 человек.

Все эвакуированные проведут две недели в обсервации. Люди смогут выехать из Японии, когда их анализы на коронавирус повторно покажут отрицательный результат.

По словам главы Министерства здравоохранения Японии Катсунобу Като, у одного из медиков, которые были на борту лайнера, коронавирусную инфекцию не было выявлено, однако они все же будут в течение двух недель работать из дома. Судно также теперь будет продезинфицировано и отправлено на техническое обслуживание.

Напомним, на борту круизного лайнера находились 25 украинцев, которые там работали. По словам начальника отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Украины Максима Коваленко, граждане Украины не собирались эвакуироваться в Украину.

Кроме того, у троих граждан Российской Федерации, которые находились на круизном лайнере Diamond Princess подтвердили заражение коронавирусом.

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