Лайчак о новом разведении сил на Донбассе: переговоры ведутся в ТКГ

Фото: Мирослав Лайчак (flickr.com unisgeneva)

Глава ОБСЕ предложил дождаться нормандского саммита

Переговоры о возможных новых участках разведения войск на Донбассе ведутся в рамках Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщил глава ОБСЕ Мирослав Лайчак во время визита в Станицу Луганскую, сообщают местные СМИ.

Лайчак отметил, что нужно дождаться нормандской встречи, "тогда будем знать точнее".

"Идут переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы. Мы полностью это поддерживаем. Я не хочу сейчас говорить,что у нас получится. Но есть позитивный тренд, есть позитивная тенденция", - рассказал он.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал ключевые вопросы нормандской встречи. Он отметил, что это возвращение украинских пленных, прекращение огня по всей линии фронта, решение вопроса границы и выборов по украинскому законодательству.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет четкого понимания, когда и как можно остановить войну на Донбассе, он также готов к переговорам в различных форматах в рамках нормандской встречи.

Кроме того, Путин и Зеленский во время саммита "нормандской четверки" в Париже проведуть отдельную встречу, на которой обсудят газовый вопрос.