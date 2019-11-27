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Украина выполнила договоренности "нормандской четверки" от 2016, - Олифер

Новости » Политика     27.11.2019 - 17:16
Украина выполнила договоренности "нормандской четверки" от 2016, - Олифер
Иллюстративное фото (УНИАН)

Договоренности полностью выполнены спустя три года

Украинская сторона выполнила все договоренности лидеров "нормандской четверки", которые были достигнуты в октябре 2016 года. Об этом по итогам переговоров в Минске сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, завершилось разведение в районе Золотого, Петровского и Станицы Луганской; в последней восстановили мост возле КПВВ; также решены вопросы водоснабжения оккупированной части Луганской области.

"Зато со стороны ОРДЛО нет допуска представителей Международного Комитета Красного Креста к удерживаемым лицам; не представлен беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Донбасса, не подконтрольной Украине, включая участок российско-украинской границы; не созданы условия для работы КПВВ Золотое", - отметила Олифер.

Кроме того, особенно острой остается проблема освобождения заложников.

"Таким образом, накануне встречи лидеров стран "нормандской четверки", запланированной на 9 декабря, украинская сторона выполнила взятые на себя обязательства, выполнение которых находилось на личном контроле президента Украины Владимира Зеленского", - добавила она.

Напомним, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что отдельная встреча президента Украины Владимира Зеленского и его коллеги Владимира Путина на саммите "нормандской четверки" в Париже может состояться.

Сегодня Зеленский в ходе визита в Литву отметил, что на саммите хочет достичь четкого понимания, когда и как можно остановить войну на Донбассе.

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