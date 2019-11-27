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Зеленский о нормандской встрече: хочу четкого понимания, как остановить войну на Донбассе

Новости » Политика     27.11.2019 - 14:21
Зеленский о нормандской встрече: хочу четкого понимания, как остановить войну на Донбассе
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Зеленский готов к переговорам в различных форматах в рамках нормандской встречи

Президент Украины Владимир Зеленский хочет четкого понимания, когда и как можно остановить войну на Донбассе, он готов к переговорам в различных форматах в рамках нормандской встречи. Об этом Зеленский заявил на брифинге после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщает Delfi.

Зеленский отметил, что не ожидает прекращения войны "завтра".

"Я хочу четкого понимания, как президент Украины, страны, которая воюет, когда мы можем и как мы можем на самом деле остановить эту войну", - сказал он.

Украинский президент добавил, что готов к переговорам в различных форматах в рамках нормандской встречи. Но не подтвердил информацию о том, что в Париже должна состояться его встреча с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Путин и Зеленский во время саммита "нормандской четверки" в Париже могут провести отдельную встречу. Они также недавно проводили телефонный разговор.

Ранее глава отдела отношений со странами "Восточного партнерства" внешнеполитической службы ЕС Ричард Тиббельс завил, что Брюссель от президента России Владимира Путина ожидает на нормандской встрече значимых шагов для продвижения минского процесса.

На этой встрече президент Украины Владимир Зеленский будет поднимать вопрос освобождения всех украинских пленных.

В Литве в июле пройдет конференция по вопросам реформ в Украине Президент Литвы пожелал Зеленскому не идти на невыгодные уступки на нормандской встрече
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