Лайчак про нове розведення сил на Донбасі: переговори ведуться в ТКГ

Фото: Мирослав Лайчак (flickr.com unisgeneva)

Глава ОБСЄ запропонував дочекатися нормандського саміту

Переговори про можливі нові ділянки розведення військ на Донбасі ведуться в рамках Тристоронньої контактної групи. Про це повідомив голова ОБСЄ Мирослав Лайчак під час візиту в Станицю Луганську, повідомляють місцеві ЗМІ.

Лайчак зазначив, що потрібно дочекатися нормандської зустрічі, "тоді будемо знати точніше".

"Йдуть переговори в рамках Тристоронньої контактної групи. Ми повністю це підтримуємо. Я не хочу зараз говорити, що у нас вийде. Але є позитивний тренд, є позитивна тенденція", - розповів він.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав ключові питання нормандської зустрічі. Він зазначив, що це повернення українських полонених, припинення вогню по всій лінії фронту, вирішення питання кордону і виборів за українським законодавством.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче чіткого розуміння, коли і як можна зупинити війну на Донбасі, він також готовий до переговорів в різних форматах в рамках нормандської зустрічі.

Крім того, Путін і Зеленський під час саміту "нормандської четвірки" в Парижі проведуть окрему зустріч, на якій обсудять газове питання.