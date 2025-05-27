У Лаврова заявили, що в меморандумі вкажуть "можливі терміни" закінчення війни

"Меморандум про мир"

Під час нещодавніх переговорів у Стамбулі українська та російська делегації домовилися представити бачення перемир'я в письмовому вигляді.

19 травня російський диктатор Володимир Путін, після перемовин з американським лідером Дональдом Трампом заявив, що необхідно "просто визначити найбільш ефективні шляхи руху до миру". Після цього він відзначив, що Москва готова працювати з Києвом над меморандумом.

За словами історика та дипломата Романа Безсмертного, Росія може включити до свого меморандуму вимоги про нейтралітет України, скорочення армії, заборону НАТО та посилення ролі РПЦ.

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