"Меморандум о мире"

Во время недавних переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации договорились представить видение перемирия в письменном виде.

19 мая российский диктатор Владимир Путин, после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что необходимо "просто определить наиболее эффективные пути движения к миру". После этого он отметил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом.

По словам историка и дипломата Романа Бессмертного, Россия может включить в свой меморандум требования о нейтралитете Украины, сокращении армии, запрете НАТО и усилении роли РПЦ.

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