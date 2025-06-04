У Лаврова зробили заяву щодо початку передачі тіл загиблих між Україною та РФ

Нагадаємо, незадовго до цього президент Володимир Зеленський повідомив, що делегації України та Російської Федерації під час зустрічі у Стамбулі 2 червня домовились про новий обмін військовополоненими.

Потім Умєров розповів, що наполягає на звільненні Росією всіх полонених та поверненні викрадених дітей. За його словами, наразі Україна та Росія домовились про обмін всіх на всіх важко поранених і тяжко хворих військовополонених.

Обмін полоненими в форматі "1000 на 1000"

Під час першого раунду переговорів у Туреччині 16 травня делегації України та Росії узгодили масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Через значний обсяг домовленість реалізовували поетапно впродовж кількох днів.

Обмін розпочався у п’ятницю, 23 травня - тоді з російського полону звільнили 390 українців: 270 військових і 120 цивільних. Серед них - бійці ВМС, Десантно-штурмових військ, Нацгвардії, Тероборони та прикордонної служби.

Наступного дня, 24 травня, Україна повернула ще 307 військовослужбовців, серед яких - 27 оборонців Маріуполя, а також військові з частин, які раніше не потрапляли до списків обміну.

А 25 травня з полону РФ звільнили ще 303 українців, зокрема 70 бійців, які брали участь в обороні Маріуполя.

РБК-Україна показувало ексклюзивні кадри масштабного обміну полоненими, які опублікувала СБУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.