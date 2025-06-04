У Лаврова сделали заявление о начале передачи тел погибших между Украиной и РФ

Напомним, незадолго до этого президент Владимир Зеленский сообщил, что делегации Украины и Российской Федерации во время встречи в Стамбуле 2 июня договорились о новом обмене военнопленными.

Затем Умеров рассказал, что настаивает на освобождении Россией всех пленных и возвращении похищенных детей. По его словам, сейчас Украина и Россия договорились об обмене всех на всех тяжело раненых и тяжело больных военнопленных.

Обмен пленными в формате "1000 на 1000"

Во время первого раунда переговоров в Турции 16 мая делегации Украины и России согласовали масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000". Из-за значительного объема договоренность реализовывали поэтапно в течение нескольких дней.

Обмен начался в пятницу, 23 мая - тогда из российского плена освободили 390 украинцев: 270 военных и 120 гражданских. Среди них - бойцы ВМС, Десантно-штурмовых войск, Нацгвардии, Теробороны и пограничной службы.

На следующий день, 24 мая, Украина вернула еще 307 военнослужащих, среди которых - 27 защитников Мариуполя, а также военные из частей, которые ранее не попадали в списки обмена.

А 25 мая из плена РФ освободили еще 303 украинцев, в частности 70 бойцов, которые принимали участие в обороне Мариуполя.

РБК-Украина показывало эксклюзивные кадры масштабного обмена пленными, которые опубликовала СБУ.

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