ПАР не запросить Путіна на саміт G20 через ордер на арешт

Південно-Африканська Республіка (ПАР), яка наразі головує у "Великій двадцятці" та прийматиме саміт G20 на своїй країні, не запросить на захід російського диктатора Володимира Путіна. Усе через діючий ордер Міжнародного кримінального суду на арешт глави Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times .

Офіційний представник президента ПАР Вінсент Магвенья розповів, що "правова ситуація не змінилася із саміту БРІКС у Йоганнесбурзі (місто у ПАР)".

Він зазначив, що ПАР "ніяк не може вплинути" на рішення МКС, за ордером якого Путіна мають заарештувати на території країн, які ратифікували Римський статут, через насильницьку депортацію українських дітей, що кваліфікується як воєнний злочин.

Планується, що саміт G20 має відбутися у Йоганнесбурзі 21–22 листопада 2025 року.

Вплив ордера МКС на арешт на закордонні візити Путіна

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд 17 березня 2023 року видав ордер на арешт Путіна та уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Загалом Путін має бути затриманий у 123 країнах, що ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС.

У серпні цього року Путін через ордер Гаазького суду на арешт не зміг вирушити на саміт БРІКС до ПАР.

Російський диктатор у листопаді також вирішив не ризикувати та відмовився від участі у саміті G20 у Бразилії. Глава Кремля тоді пояснив своє рішення пропустити захід "не бажанням порушувати" своєю присутністю "нормальної роботи" форуму.

Але не всі країни, попри ратифікацію Римського статуту МКС, виконують відповідні зобов'язання. Так, 2 вересня Монголія не стала арештовувати Путіна. Свою позицію офіційний Улан-Батор пояснив залежністю країни від російських енергопродуктів.