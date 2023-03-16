Лавров звинуватив США в "ігноруванні" обмежень повітряного простору в Чорному морі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив США в "ігноруванні" обмежень повітряного простору, які Росія ввезла в Чорному морі після початку війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Вони повністю ігнорують той факт, що після початку спеціальної військової операції наші військові оголосили відповідні райони Чорного моря, що примикають у певних місцях, районами з обмеженим статусом для використання будь-якої авіації", - заявив Лавров.

Також він сказав, що США "постійно шукає провокації, спрямовані на нагнітання напруженості".

"Будь-які інциденти, які провокують зіткнення двох великих ядерних держав, завжди становлять великий ризик", - сказав він.