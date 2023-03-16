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Лавров звинуватив США в "ігноруванні" обмежень повітряного простору в Чорному морі

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Четвер 16 березня 2023 00:48
Лавров звинуватив США в "ігноруванні" обмежень повітряного простору в Чорному морі Фото: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив США в "ігноруванні" обмежень повітряного простору, які Росія ввезла в Чорному морі після початку війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Вони повністю ігнорують той факт, що після початку спеціальної військової операції наші військові оголосили відповідні райони Чорного моря, що примикають у певних місцях, районами з обмеженим статусом для використання будь-якої авіації", - заявив Лавров.

Також він сказав, що США "постійно шукає провокації, спрямовані на нагнітання напруженості".

"Будь-які інциденти, які провокують зіткнення двох великих ядерних держав, завжди становлять великий ризик", - сказав він.

Як повідомлялося раніше, 14 березня російський Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Зіткнення сталося за 120 км від Криму.

При цьому в США припускають, що збитий безпілотник можуть не дістати з Чорного моря.

Все, що відомо про інцидент, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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