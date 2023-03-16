Лавров обвинил США в "игнорировании" ограничений воздушного пространства в Черном море

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в "игнорировании" ограничений воздушного пространства, которые Россия ввезла в Черное море после начала войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Они полностью игнорируют тот факт, что после начала специальной военной операции наши военные объявили примыкающие в определенных местах соответствующие районы Черного моря районами с ограниченным статусом для использования любой авиации", - заявил Лавров.

Также он сказал, что США "постоянно ищет провокации, направленные на нагнетание напряженности".

"Любые инциденты, провоцирующие столкновение двух крупных ядерных государств, всегда представляют большой риск", - сказал он.