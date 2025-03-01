Лавров знову нафантазував спробу України вдарити по "Турецькому потоку"

Глава МЗС Росії Сергій Лавров провів розмову з турецьким колегою Хаканом Фіданом. Під час розмови він попросив Анкару запобігти нібито "атакам Києва" на газопровід "Турецький потік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ Росії.

"Міністр переконливо просив свого турецького колегу використовувати наявні в Анкари можливості в роботі з Києвом для припинення подібних спроб київського режиму, які він робить не вперше, здійснити теракти щодо об'єктів цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні МЗС.

За словами глави російського відомства, усі вони були ліквідовані засобами ППО.

Лавров заявив Фідану, що в ніч із 27 на 28 лютого Україна нібито здійснила спробу атаки на компресорну станцію "Російська" на газопроводі "Турецький потік" із використанням трьох безпілотних літальних апаратів.

Варто зазначити, що це не перші подібні фантазії з боку РФ стосовно "Турецького потоку". Кілька років тому Росія звинуватила Україну у спробі підірвати газопровід "Турецький потік".

Однак тоді з заявою виступив російський диктатор Володимир Путін, і що більш цікаво, росіяни навіть нібито затримали "виконавців терактів".

Відносини між Туреччиною та Україною

Зауважимо, що Туреччина брала активну участь у переговорах щодо обміну полоненими між Україною та Росією, зокрема сприяла поверненню захисників "Азовсталі". У липні 2023 року президент Ердоган прийняв Зеленського в Туреччині, підтвердивши підтримку територіальної цілісності України та прагнення до мирного врегулювання.

Нагадаємо, що 17 лютого відбувся візит Зеленського до Туреччини. Перед переговорами з турецьким колегою, президент розповів, що сторони порушать питання обмінів полоненими між Україною та Росією, а також продовольчої безпеки.

Детальніше про те, як змінювалася роль Туреччини у посередництві між Україною та РФ - в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол України в Туреччині Василь Боднар.

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