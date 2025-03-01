Лавров снова нафантазировал попытку Украины ударить по "Турецкому потоку"

Глава МИД России Сергей Лавров провел разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Во время разговора он попросил Анкару предотвратить якобы "атаки Киева" на газопровод "Турецкий поток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел России.

Лавров заявил Фидану, что в ночь с 27 на 28 февраля Украина якобы предприняла попытку атаки на компрессорную станцию "Российская" на газопроводе "Турецкий поток" с использованием трех беспилотных летательных аппаратов. По словам главы российского ведомства, все они были ликвидированы средствами ПВО. "Министр убедительно просил своего турецкого коллегу использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных попыток киевского режима, которые он предпринимает не впервые, осуществить теракты в отношении объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении МИД.