ua ru
Пн, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Путіну привиділася спроба України підірвати "Турецький потік"

Новость на русском →
Москва, Понеділок 10 жовтня 2022 13:51
Путіну привиділася спроба України підірвати "Турецький потік" Фото: Володимир Путін, президент Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія звинувачує Україну у спробі підірвати газопровід "Турецький потік". "Виконавців терактів" уже нібито затримано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента РФ Володимира Путіна.

"Включаючи спробу підриву на одній з ділянок газотранспортної системи "Турецький потік". Все це доведено об'єктивними даними, у тому числі й свідченнями самих затриманих виконавців цього теракту", - заявив Путін, звинувачуючи Україну в терактах.

Він також нагадав, що росіян не допускають до розслідування витоків газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Нагадаємо раніше президент РФ Володимир Путін звинуватив у підриві Кримського мосту спецслужби України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Турция Війна Росії проти України
NEWS
У Росії все більше сумніваються у перемозі і безпосередньо критикують Путіна, - ISW
У Росії все більше сумніваються у перемозі і безпосередньо критикують Путіна, - ISW
DAILY
Азійський козир. Чи можуть Китай та Індія натиснути на РФ і чому вони зволікають
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Азійський козир. Чи можуть Китай та Індія натиснути на РФ і чому вони зволікають