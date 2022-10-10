Путіну привиділася спроба України підірвати "Турецький потік"
Росія звинувачує Україну у спробі підірвати газопровід "Турецький потік". "Виконавців терактів" уже нібито затримано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента РФ Володимира Путіна.
"Включаючи спробу підриву на одній з ділянок газотранспортної системи "Турецький потік". Все це доведено об'єктивними даними, у тому числі й свідченнями самих затриманих виконавців цього теракту", - заявив Путін, звинувачуючи Україну в терактах.
Він також нагадав, що росіян не допускають до розслідування витоків газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".
Нагадаємо раніше президент РФ Володимир Путін звинуватив у підриві Кримського мосту спецслужби України.
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