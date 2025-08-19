Лавров заявив, що у Трампа "є запрошення" відвідати Росію

Крім того, він уточнив в інтерв’ю телеканалу "Росія 24", що під час останніх контактів делегацій США та Росії на Алясці "питання санкцій" не піднімалося.

16 серпня під час виступу перед журналістами диктатор Володимир Путін запропонував Трампу провести наступну зустріч у Москві.

Американський президент спочатку ухилився від прямої відповіді.

Згодом Трамп визнав, назвав цю ідею "цікавою", хоча припустив, що може отримати критику за такий крок.