Лавров заявил, что у Трампа "есть приглашение" посетить Россию

Кроме того, он уточнил в интервью телеканалу "Россия 24", что во время последних контактов делегаций США и России на Аляске "вопрос санкций" не поднимался.

16 августа во время выступления перед журналистами диктатор Владимир Путин предложил Трампу провести следующую встречу в Москве.

Американский президент сначала уклонился от прямого ответа.

Впоследствии Трамп признал, назвал эту идею "интересной", хотя предположил, что может получить критику за такой шаг.