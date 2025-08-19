Лавров заявил, что у Трампа "есть приглашение" посетить Россию

Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Дональд Трамп "получил приглашение" приехать в Москву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Лаврова, которого цитирует "РИА Новости".
Кроме того, он уточнил в интервью телеканалу "Россия 24", что во время последних контактов делегаций США и России на Аляске "вопрос санкций" не поднимался.
16 августа во время выступления перед журналистами диктатор Владимир Путин предложил Трампу провести следующую встречу в Москве.
Американский президент сначала уклонился от прямого ответа.
Впоследствии Трамп признал, назвал эту идею "интересной", хотя предположил, что может получить критику за такой шаг.
Напомним, 15 августа на Аляске состоялись переговоры Трампа и Путина.
Встреча в формате "три на три" продолжалась почти три часа на военной базе в городе Анкоридж. Ожидалось, что после формата "три на три" состоится обед и встреча на уровне делегаций, однако Трамп и Путин сразу же вышли к прессе.
После переговоров Трамп провел обсуждение с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС и подтвердил стремление к прямому мирному соглашению между Киевом и Москвой.
Отдельно во время обсуждения поднимали вопрос гарантий безопасности для Украины.
