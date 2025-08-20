Лавров заявив, що можливий саміт з Україною має "поставити крапку в цьому процесі"

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова продовжувати переговори з Україною та допускає проведення можливого саміту, який, за його словами, "має поставити крапку в цьому процесі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Лаврова, якого цитують російські ЗМІ.
За словами Лаврова, ініціатива прозвучала після телефонної розмови диктатора Володмира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.
Він уточнив, що Кремль пропонує підвищити рівень представництва делегацій і винести на порядок денний не лише військові та гуманітарні питання, а й "політичні аспекти врегулювання".
"Але оскільки цю ідею сприйняли позитивно президент Трамп, ми розраховуємо, що він доведе її і роз'яснить її київським представникам, і ми отримаємо реакцію", - сказав Лавров.
Водночас він наголосив, що зустрічі на вищому рівні потребують ретельної підготовки, аби "саміти не оберталися погіршенням ситуації, а справді ставили б крапку в тих переговорах, які ми готові продовжувати.".
Нагадаємо, що Росія не відмовляється від переговорів з Україною, але висуває власні умови. Будь-які контакти за участю перших осіб мають "готуватися максимально ретельно".
Крім того, президент США Дональд Трамп зателефонував диктатору РФ Володимиру Путіну, щоб обговорити проведення переговорів із Зеленським. РФ наполягає на проведенні спочатку двосторонньої зустрічі.