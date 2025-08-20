Лавров заявив, що можливий саміт з Україною має "поставити крапку в цьому процесі"

За словами Лаврова, ініціатива прозвучала після телефонної розмови диктатора Володмира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Він уточнив, що Кремль пропонує підвищити рівень представництва делегацій і винести на порядок денний не лише військові та гуманітарні питання, а й "політичні аспекти врегулювання".

"Але оскільки цю ідею сприйняли позитивно президент Трамп, ми розраховуємо, що він доведе її і роз'яснить її київським представникам, і ми отримаємо реакцію", - сказав Лавров.

Водночас він наголосив, що зустрічі на вищому рівні потребують ретельної підготовки, аби "саміти не оберталися погіршенням ситуації, а справді ставили б крапку в тих переговорах, які ми готові продовжувати.".